Ведомство сообщило, что 51-летнему агенту КСИР Фархаду Шакери было поручено разработать план убийства Трампа.

Власти США предъявили заочные обвинения 51-летнему агенту Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархаду Шакери. По версии следствия, он "руководил сетью сообщников для осуществления планов Ирана по убийству своих целей, в том числе избранного президента Дональда Трампа", заявил генпрокурор Меррик Гарланд.

Подробностей покушения Минюстом не приводится, но известно, что оно планировалось на 7 октября. Шакери - уроженец Ирана, живший в США с детства. Он был выдворен из страны в 2008 году после отбывания 14-летнего срока по обвинению в грабеже. Сейчас подозреваемый, предположительно, находится в Иране. Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что Шакери заочно предъявлены обвинения.

"Министерство юстиции предъявило обвинение представителю иранского режима, которому было поручено руководить сетью сообщников, чтобы реализовать план Ирана по убийству своих целей, включая избранного президента Дональда Трампа", - сказал он.

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Директор Федерального бюро расследования Кристофер Рей сообщил, что "благодаря упорной работе ФБР" планы преступников были сорваны.

Кроме того, в Штатах задержаны два пособника Шакери: Карлайл Ривер и Джонат Лоадхольт. Они следили за американцем иранского происхождения, чье имя не разглашается, с целью его убийства.

Мероприятия по охране Трампа

Во время предвыборной кампании штаб тогда еще кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа попросил предоставить военные средства для защиты политика. Причина была в угрозах Ирана.

Они запросили для него военный самолет, расширение ограничений для полетов над его резиденциями и установление пуленепробиваемых стеклянных щитов в местах его выступлений, а также перевозку политика на военном транспорте.

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