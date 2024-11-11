Его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что теперь Трамп сможет дать старт переговорам по миру в Украине.

Избранный президент США Дональд Трамп в первый день на посту планирует посадить Россию и Украину за стол переговоров. Об этом пишет Associated Press в материале о планах Трампа после инаугурации, которая состоится 20 января.

Во время своей президентской кампании Трамп неоднократно заявлял, что может остановить войну между РФ и Украиной за сутки. После официального объявления о победе республиканца на выборах, его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что теперь Трамп сможет дать старт переговорам по миру в Украине:

"Первый день (на посту президента - УНИАН) включает посадку Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне".

Также в списке дел Трампа на первые дни на посту: начало массовой депортации мигрантов; отмена политики администрации Байдена в сфере образования; реорганизация федерального правительства путем увольнения тысяч федеральных служащих, которые, по мнению Трампа, тайно работают против него; помилование участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

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Мирный план Трампа

Дональд Трамп до избрания президентом США не раз утверждал, что сможет за один день положить конец войне в Украине, однако не уточнял, как именно. Избранный вице-президентом республиканец Джей Ди Вэнс предлагал пойти на шаги, которых, по сведениям журналистов, хочет Владимир Путин - позволить РФ сохранить оккупированные земли Украины и гарантировать, что украинское государство не вступит в НАТО. Трамп и Ди Вэнс официально вступят в должности 20 января 2025 года.

На днях The Wall Street Journal писало, что "мирный план" Дональда Трампа по завершению войны в Украине может включать требование отказаться от вступления в НАТО на 20 лет и замораживание линии фронта без возвращения территорий. По информации осведомленных источников, конкретного плана Трамп пока не утвердил, в частности, как он убедит президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

Отставной адмирал военно-морских сил США, экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис прогнозировал, что российско-украинская война под давлением Трампа может закончиться переговорами, в результате которых Путину "светит" кусок уже оккупированной территории Украины.

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