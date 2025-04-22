Гроб Папы Франциска будет перенесен завтра утром в собор Святого Петра.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он примет участие в похоронах Папы Римского Франциска, которые пройдут в субботу, 26 апреля, сообщает BFMTV.

Макрон подтвердил, что будет присутствовать на похоронах Папы Франциска во время своего визита на остров Реюньон. Он отметил, что хочет попращаться с понтификом, который вчера, 21 апреля, умер от инсульта в возрасте 88 лет.

"Мы будем на похоронах Папы, как и положено", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

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В издании поделились, что гроб Папы Франциска будет перенесен завтра утром в собор Святого Петра. Его разместят возле главного алтаря, чтобы верующие, желающие прийти и отдать последний долг, могли с ним попрощаться. В настоящее время тело верховного понтифика находится в часовне его резиденции Санта-Марта.

Смерть Папы Римского Франциска - важные новости

Ранее осведомленный источник сообщил корреспонденту УНИАН, что президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Рим и Ватикан с целью участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

Кроме того, Ватикан обнародовал завещание Папы Римского Франциска. В нем сказано, что расходы на подготовку захоронения должны быть покрыты за счет его пожертвования. Папа указал, что свою жизнь и служение он всегда вверял Пресвятой Марии.

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