Франциск отметил в завещании, что расходы на подготовку захоронения должны быть покрыты за счет его пожертвования.

Ватикан обнародовал духовное завещание Папы Римского Франциска. В нем понтифик заявил, что "всегда вверял" себя Богородице и "пожертвовал Господу" свои страдания, которые выпали в последние годы жизни, за мир в мире.

Завещание размещено на сайте Vatican News.

"Чувствуя, что приближается закат моей земной жизни, и с живой надеждой на Жизнь Вечную, хочу выразить свою заветную волю только относительно места моего захоронения", - говорится в тексте документа.

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Папа указал, что свою жизнь и служение он всегда вверял Пресвятой Марии. "Поэтому прошу, чтобы мои бренные останки покоились в ожидании дня воскресения в Папской базилике Пресвятой Девы Марии", - говорится в тексте.

Понтифик выразил пожелание, чтобы его "последнее земное путешествие завершилось в этой очень древней Марийской святыне", поскольку туда он приходил на молитву в начале и конце каждой своей зарубежной поездки.

"Прошу приготовить мне гробницу в нише бокового нефа между Павловой часовней и часовней Сфорцы вышеупомянутой Папской базилики. Гробница должна быть в земле; простая, без особых украшений и с единственной надписью: "Franciscus"", - сказано в документе.

Кроме того, Франциск отметил, что расходы на подготовку захоронения должны быть покрыты за счет пожертвования, которое он распорядился передать базилике Санта-Мария-Маджоре.

"Пусть Господь даст заслуженную награду тем, кто меня любил, не переставая молиться за меня. Страдания, которые выпали на мою долю в последней части моей жизни, я жертвую Господу за мир в мире и братство между народами", - говорится в папском завещании.

Завещание Франциска было составлено 29 июня 2022 года.

Умер Папа Римский

Понтифик умер в 7:35 утра в Пасхальный понедельник в возрасте 88 лет.

Франциск был Папой Римским с 2013 года.

Последние годы он часто болел, особенно тяжело, начиная с февраля этого года. Он перенес двустороннюю пневмонию, которая очень подкосила его состояние.

В Пасху Папа Римский Франциск показался на публике. В праздничной речи он вспомнил Украину.

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