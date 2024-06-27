Авария произошла на главной международной трассе, по которой курсируют экспрессы по маршруту Будапешт-Братислава-Прага.

Поезд Прага-Будапешт столкнулся с автобусом в Словакии, в результате чего по меньшей мере пять человек погибли и есть раненые.

"В словацком городе Нове Замки поезд столкнулся с автобусом. Это серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на железнодорожном переезде на Дворской дороге в Новых Замках около шести вечера, 27 июня", - сообщил журналист Виталий Глагола.

Во время столкновения поезда с автобусом пять человек погибли, еще пятеро пострадали. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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Среди пострадавших водитель автобуса и водитель поезда. Никто из пассажиров поезда не пострадал. Сообщается, что в поезде были и украинцы. Причины аварии неизвестны, их расследование продолжается.

Авария произошла на главной международной трассе, по которой курсируют экспрессы по маршруту Будапешт-Братислава-Прага.

Поезд, попавший в ДТП EuroCity (EC) 279. Он следовал по маршруту Прага - Будапешт и столкнулся с автобусом фирмы Arriva.

ДТП с украинцами за границей

Утром 22 июня на территории Румынии в ДТП попал автобус, в котором находилось 50 граждан Украины. 9 пассажиров получили незначительные травмы.

О ДТП сообщили в Министерстве иностранных дел. Отмечается, что пострадавшим гражданам Украины была оказана консульская помощь. Все граждане продолжили путешествие на другом транспортном средстве.

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