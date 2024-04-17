По словам вице-адмирала Дидье Мальтера, россияне разработали средства гибридной войны под водой, чтобы подорвать экономику Европы.

Заместитель командующего Объединенных вооруженных сил НАТО вице-адмирал Дидье Мальтер заявил, что важные глубоководные кабели и трубопроводы западных стран находятся под угрозой.

"Это вопрос безопасности почти 1 миллиарда граждан стран НАТО. Мы должны быть защищены и хорошо обеспечены нашей жизненно важной подводной инфраструктурой", - отметил он в интервью The Guardian.

В течение последних нескольких лет союзники по НАТО обнаружили несколько случаев подозрительной деятельности вокруг подводной инфраструктуры. По словам командующего, россияне "разработали много средств гибридной войны под водой, чтобы подорвать европейскую экономику, через кабели, интернет-кабели, трубопроводы".

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Мальтер отметил, что некоторые из российских атомных подводных лодок были построены для целей гибридной войны, как, к примеру, в случае с российской подводной лодкой, которая загорелась несколько лет назад. Такое беспокойство он выразил из-за роста напряженности между членами Альянса.

"Вся наша экономика под водой под угрозой", - предупредил он.

В издании Business Insider напомнили, что в прошлом месяце в Москве заявили, что Россия планирует увеличить количество войск, которые следят за границами стран-членов НАТО. Таким образом РФ заняла позицию, которая подобна той, что была во время холодной войны.

Поэтому из-за напряженности страны НАТО с большой интенсивностью сканируют воды, для этого они используют датчики, спутники, различные подводные лодки и другие инструменты для того, чтобы выявить виновников и защитить подводные сети.

По словам Мальтера, эти подводные сети очень уязвимы к атакам.

"Более 90% интернета находится под водой. Все наши связи между США, Канадой и Европой проходят под водой, поэтому есть много уязвимых мест", - отметил он.

Известно, что с подводной инфраструктурой на фоне этой проблемы было связано ряд инцидентов, которые оказались подозрительными.

Так, в издании рассказали, что особым инцидентом, который привлек внимание, стало повреждение газопровода "Северный поток" между РФ и Германией в сентябре 2022 года. Западные чиновники обвинили в этом Россию, однако им не хватало доказательств, чтобы доказать причастность страны к этому случаю. Украину также в этом подозревали.

Из-за таких случаев представители НАТО уже длительное время выражают обеспокоенность. В прошлом году помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности сообщил журналистам, что "существует повышенное беспокойство тем, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру с целью дезорганизовать жизнь Запада и получить рычаги влияния на те страны, которые обеспечивают безопасность Украины".

Использование Россией подводных лодок в войне против Украины

Ранее представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Россия во время ночной атаки 11 апреля могла привлечь подводный носитель крылатых ракет из Черного моря. Он отметил, если эта информация подтвердится, то можно говорить о новой тактике оккупантов.

"Можно говорить о новой тактике применения, которая заключается в том, что враг применяет исключительно подводные носители крылатых ракет, но если будет подтверждение, что применили его для обстрела", - отметил спикер.

Также Плетенчук рассказывал, что во время войны треть российского флота была фактически уничтожена. По его словам, украинским военным удалось уничтожить четыре больших десантных корабля, а на ходу у захватчиков остались 5 БДК.

"Если брать большие десантные корабли, то их в строю остается 5 единиц из 13, которые были у них в начале полномасштабного вторжения", - заверил он.

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