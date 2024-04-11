По словам Дмитрия Плетенчука, если соответствующая информация подтвердится, это будет свидетельствовать о новой тактике оккупантов.

Существует вероятность того, что во время ночной атаки по Украине в ночь на 11 апреля россияне применили подводные носители крылатых ракет в Черном море. Об этом в комментарии Суспильне.Крим заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, если соответствующая информация подтвердится, это будет свидетельствовать о новой тактике оккупантов.

"Можно говорить о новой тактике применения, которая заключается в том, что враг применяет исключительно подводные носители крылатых ракет, но если будет подтверждение, что применили его для обстрела", - подчеркнул спикер.

Он отметил, что в составе ЧФ РФ было шесть носителей крылатых ракет проекта 636.3 "Варшавянка". При этом две из этих подводных лодок на начало полномасштабного вторжения были за пределами Черного моря, а четыре - оставались в акватории.

"Второй элемент относительно новой тактики россиян в Черном море заключается в увеличении воздушных компонентов по патрулированию прибрежной полосы и акватории: применение вертолетов и устаревших самолетов типа Бе-12, или других летательных аппаратов. Поэтому следует ожидать, что случаи как с Ка-27 могут повторяться", - прогнозирует Плетенчук.

Черноморский флот РФ - последние новости

Россия вывела современные корабли ЧФ из Крыма в Абхазию и Новороссийск. Об этом сказал военно-морской эксперт Defence Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

По его словам, речь идет об обоих фрегатах, трех малых ракетных кораблях типа Буян-М, пяти больших десантных кораблях и четырех подводных лодках.

Также УНИАН сообщал, что 7 апреля в России выгорел ракетный корабль "Серпухов". Из-за пожара были полностью уничтожены средства связи и автоматизации судна.

Как сообщили в ГУР Минобороны Украины, восстановление боеспособности "Серпухова" потребует длительного времени.

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