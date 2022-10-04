Чем больше Кремль мобилизует, тем больше мужчин попытается покинуть страну.

У России нет плана поддержки экономики на случай войны. Так в РФ не готовы замещать рабочие места тех, кого мобилизовали, или кто бежал из страны.

Ожидается, что это подорвет российскую экономику, пишет Politico.

По данным, издания помимо 300 тысяч резервистов российский рынок потерял еще около 360 тысяч человек, которые уехали в Грузию и Казахастан.

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Отмечается, что дальнейшая мобилизация только мотивирует российских мужчин покидать страну. Это наносит удар по всем сферам экономики РФ: от заводов до интернет-провайдеров. У России нет плана, чтобы справиться с этим.

В статье Politico приводят в пример Финляндию и Швеции, где разработаны подробные планы на случай войны. Там компании всех секторов экономики составляют списки важных сотрудников, которых нельзя мобилизовывать ни при каких обстоятельствах.

Помимо этого, в каждом промышленном секторе также есть постоянный руководитель для готовности к подобным кризисам, есть комитет, отвечающий за кризисное планирование, есть Национальное агентство аварийного снабжения страны, которое отвечает за обеспечение поставок широкого спектра важнейших товаров во время кризисов.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

В Минобороны России заявили, что мобилизуют около 300 тысяч человек. Однако СМИ пишут, что количество мобилизованных может достичь миллиона.

В то же время продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. 1 октября ВСУ взяли под контроль Лиман и близлежащие населенные пункты, что открывает путь к деоккупации Луганской области.

Полковник СБУ Роман Костенко заявил, что на юг Украины оккупанты перебрасывают первых мобилизованных и среди них есть первые погибшие.

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