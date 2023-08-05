Подоляк отметил, что Путину, как человеку очень трусливому, безусловно нравится унижение оппонентов.

Суд в России приговорил оппозиционера Алексея Навального к 19 годам лишения свободы. На это решение отреагировал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, призвав россиян выходить на протесты.

"На самом деле, в принципе, это кульминация режима Путина. Эволюционно он шел к этому пути, ему очень нравятся такие людоедские приговоры. Это ведь приговор не просто там фактически за преступления, приговор-символ, который должен показать, что мы достигли дна и мы с этого дна хотим еще успеть нагадить всем", - сказал он в эфире.

Подоляк отметил, что Путину, как человеку очень трусливому, безусловно нравится унижение оппонентов.

"Причем унижение демонстративное и показательное. Эти приговоры являются именно таким на его взгляд унижением. Несомненно в России люди, получившие 25-летние или 19-летние сроки, будут иметь возможности забрать компенсации с тех людей, которые выносили эти приговоры или участвовали в организации этих процессов. К сожалению, на сегодняшний день эти приговоры стали рутиной, много по несуществующим преступлениям протестного типа. К сожалению, пока общество РФ не готово на них адекватно реагировать на эти приговоры", - сказал Подоляк.

Он призвал поддерживать вооруженные протесты в регионах РФ.

"Силовые протесты, которые мы видели с вами в Курской, Брянской и Белгородской области надо. Ценностных протестов, когда ты выходишь, скажем пацифистки настроеный, я действия не вижу. Мы сейчас переходим к конструкции российского общества, когда ты держишь хорошие плакаты против войны, они не работают в сегодняшней России. Россия сможет вернуться к какой-то внутренней дискуссии не за счет того, что мы с вами проговариваем, как нужно себя вести цивилизованным людям, а за счет того, что сама Россия будет потреблять или там условно будет получать возврат войны на свою территорию", - добавил Подоляк.

Приговор Навальному - подробности

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого Кремль обвиняет в "экстремизме", 4 августа получил 19 лет колонии особого режима. Обвинение требовало для него 20 лет лишения свободы. Оппозиционера обвиняли по шести статьям. Telegram-канал Baza информирует об условиях содержания Навального - они будут очень жестокими.

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