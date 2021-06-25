Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации во Флориде в связи с обрушением многоэтажки.

Под завалами многоэтажного дома в пригороде Майами оказались сестра первой леди Парагвая Сильваны Лопес Морейр – София Лопес Морейра, ее муж, трое несовершеннолетних детей и женщина, которая работала на них.

Об этом сообщает la Nacion.

Отмечается, что первая леди намерена вылететь в США ближайшим рейсом и следить за ходом спасательной операции.

Обрушение многоэтажки в Майами: позиция Белого дома

Читайте такжеВ Китае при пожаре в школе боевых искусств сгорели 18 человекПрезидент США Джо Байден объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации из-за разрушительного обвала в Майами.

Как сообщает Белый дом, 25 июня Байден одобрил декларацию из-за обвала и выделил средства на помощь в ликвидации последствий.

Президент приказал дополнить усилия штатов и местных организаций в связи с ЧС. При этом уже назначили ответственного за восстановление в пострадавших районах.

Обрушение многоэтажки в Майами: подробности

24 июня недалеко от Майами-Бич на 8777 Collins Ave обрушился 12-этажный жилой дом Champlain Towers с более чем 100 квартирами.

По данным пожарной службы Майами-Дейд, обрушение произошло около 02:00.

На данный момент неизвестно, сколько человек проживало в здании или занимало квартиры во время обрушения.

Некоторым удалось выбраться самостоятельно по лестнице, других пришлось спасать с балконов.

Есть информация, что спасатели вытащили из-под завалов 35 человек. Десять человек прошли обследование и лечение, двое из которых были отправлены в больницу. Всего количество обнаруженных людей составляет 102, а 99 человек числятся пропавшими без вести.

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Автор: Катерина Шварц