Под завалами многоэтажного дома в пригороде Майами оказались сестра первой леди Парагвая Сильваны Лопес Морейр – София Лопес Морейра, ее муж, трое несовершеннолетних детей и женщина, которая работала на них.
Об этом сообщает la Nacion.
Отмечается, что первая леди намерена вылететь в США ближайшим рейсом и следить за ходом спасательной операции.
Обрушение многоэтажки в Майами: позиция Белого дома
Читайте такжеВ Китае при пожаре в школе боевых искусств сгорели 18 человекПрезидент США Джо Байден объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации из-за разрушительного обвала в Майами.
Как сообщает Белый дом, 25 июня Байден одобрил декларацию из-за обвала и выделил средства на помощь в ликвидации последствий.
Президент приказал дополнить усилия штатов и местных организаций в связи с ЧС. При этом уже назначили ответственного за восстановление в пострадавших районах.
Обрушение многоэтажки в Майами: подробности
24 июня недалеко от Майами-Бич на 8777 Collins Ave обрушился 12-этажный жилой дом Champlain Towers с более чем 100 квартирами.
По данным пожарной службы Майами-Дейд, обрушение произошло около 02:00.
На данный момент неизвестно, сколько человек проживало в здании или занимало квартиры во время обрушения.
Некоторым удалось выбраться самостоятельно по лестнице, других пришлось спасать с балконов.
Есть информация, что спасатели вытащили из-под завалов 35 человек. Десять человек прошли обследование и лечение, двое из которых были отправлены в больницу. Всего количество обнаруженных людей составляет 102, а 99 человек числятся пропавшими без вести.
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