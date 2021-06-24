Десятки пожарных машин и аварийно-спасательных машин выстроились вдоль улиц.

Недалеко от Майами-Бич на 8777 Collins Ave обрушилась 12-этажный жилой дом Champlain Towers, с более чем 100 квартирами.

Об этом сообщает Miamiherald.

По данным пожарной службы Майами-Дейд, обрушение произошло около двух часов ночи в четверг. На месте происшествия находятся десятки спасательных бригад из округа и близлежащих городов.

Район вокруг 88-й улицы и авеню Коллинз и Хардинг был закрыт. Десятки пожарных машин и аварийно-спасательных машин выстроились вдоль улиц.

На данный момент о количестве жертв и пострадавших не сообщается.

На фото и видео с места происшествия видны груды завалов.

Читайте такжеВ Пакистане произошла жуткая авария на железной дороге: десятки погибших (видео)

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко