Недалеко от Майами-Бич на 8777 Collins Ave обрушилась 12-этажный жилой дом Champlain Towers, с более чем 100 квартирами.
Об этом сообщает Miamiherald.
По данным пожарной службы Майами-Дейд, обрушение произошло около двух часов ночи в четверг. На месте происшествия находятся десятки спасательных бригад из округа и близлежащих городов.
Район вокруг 88-й улицы и авеню Коллинз и Хардинг был закрыт. Десятки пожарных машин и аварийно-спасательных машин выстроились вдоль улиц.
На данный момент о количестве жертв и пострадавших не сообщается.
На фото и видео с места происшествия видны груды завалов.
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