В аэропорту Майами семеро пассажиров не поделили свободные места на рейс, в результате чего спор перерос в ожесточенную драку.
Видео инцидента выложил один из очевидцев, говорится в сюжете ТСН.
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Все началось тогда, когда работник авиакомпании сообщил, что на борту осталось всего 3 свободных места и предложил остальным пассажирам дождаться следующего самолета. Но никто не хотел уступать место и в ход пошли кулаки. Драку остановили охранники. Одного из хулиганов задержали.
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