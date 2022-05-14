Михаил Касьянов считает, что победа Украины приведет к свержению Путина руками самих россиян.

Война в Украине - это фактические борьба экономических и военных потенциалов, а победа Украины станет серьезным ударом по режиму Путина.

Такое заявление в интервью DW сделал бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов.

"С такими санкциями потенциал путинской России будет уменьшаться с каждым днем. Это означает, что через несколько месяцев Украина получит экономическое и военное преимущество. Героизм украинского народа и армии, безусловно, приведет, к улучшению ситуации и к дальнейшей победе. Во-первых, это защитит остальную Европу от агрессивного Путина, а во-вторых, это ключ к его уходу", - заявил политик.

По словам Касьянова, победа Украины вызовет быстрые изменения в России и "прежде всего в окружении Путина и в армии". Победа Украины нанесет серьезный удар по путинскому режиму и приведет к его смене руками самих россиян, полагает оппозиционный политик.

Михаил Касьянов уверен, что "Путин, конечно, не ожидал такого масштаба санкций", которые ввело мировое сообщество в ответ на агрессию против Украины. И они носят "разрушительный характер".

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о шестом пакете санкций против России за неспровоцированное вторжение в Украину. В него вошло и предложение поэтапного нефтяного эмбарго. Под ограничения ЕС попали, в частности, ответственные лица за совершение армией России зверств в Буче.

8 мая в Белом доме обнародовали новый пакет санкций против РФ. США ввели ограничения против Первого канала, "России 1" и НТВ. Санкции запрещают американским компаниям размещать на них рекламу и предоставлять им оборудование.

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