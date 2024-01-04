Ракеты имеют дальность действия более 500 километров, что облегчит Киеву возможность нацеливаться на склады оружия и линии снабжения на территории России.

Ведущий немецкий политик призвал Берлин адекватно снабжать Украину материалами для вооружения, такими как крылатые ракеты Taurus.

Ракеты имеют дальность действия более 500 километров (чуть более 300 миль), что облегчит Киеву возможность нацеливаться на склады оружия и линии снабжения на территории России.

"Дальнейшая поддержка, такая как поставка немецких ракет Taurus, назрела", - заявил европейский политик Христианского социального союза (ХСС) Манфред Вебер газетной группе Funke, пишет DW.

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Эксперты по внешней политике из Партии зеленых Германии и неолиберальной партии "Свободные демократы" присоединились к консервативным политикам, настаивая на достижении этой цели.

"Стратегия, позволяющая Украине сражаться, но не делающая ее настолько сильной, чтобы она могла победить, была бы циничной", - подчеркнул Вебер, добавив, что западные союзники должны предоставить Украине "наилучшую возможную поддержку".

Вебер, чей ХСС является баварской сестринской партией более крупной оппозиционной консервативной Христианско-демократической партии, в настоящее время является президентом правоцентристского блока Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте.

Возможность передачи Украине ракет Taurus

Недавно в Германии заявили, что Украине не стоит питать надежд на быстрые поставки дальнобойных ракет Taurus. Берлин не готов менять свою позицию.

Отмечается, что после новых ракетных ударов России по украинским городам поступили новые требования о поставках Киеву немецких крылатых ракет Taurus. Такое решение позволило бы ВСУ бить по складам оружия и линии снабжения на территории РФ.

Политик из "ХДС" Норберт Реттген раскритиковал федеральное правительство за то, что оно до сих пор не поставляет Украине системы вооружения большой дальности.

Представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт заявил, что Украине не следует питать надежд на то, что поставки Taurus будут быстрыми.

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