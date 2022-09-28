Президент подчеркнул, что новый санкционный пакет Европейского Союза должен быть "прочный, не символический".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восьмой санкционный пакет может быть дополнен.

Об этом он сказал в своем традиционном вечернем видеообращении, информируя о сегодняшнем разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом.

По словам Зеленского, обсудили широкий круг вопросов – политические, финансовые, оборонные, энергетические.

Видео дня

"Конечно, коснулись энергетических вопросов, в частности поставки газа в Европу и диверсии на газопроводе "Северный поток". Обсудили с господином канцлером подготовку нового санкционного пакета Европейского союза - должны вместе сделать его действительно прочным, не символичным. По состоянию на сегодня еще есть чем дополнить восьмой санкционный пакет", - сказал Зеленский.

Что касается обсуждения оборонной тематики, то, по словам Зеленского, он подчеркнул об ожиданиях Украиной системы противоракетной обороны от Германии.

"Предметно обсудили и другие пункты оборонного взаимодействия - их довольно много, они понятны", - отметил президент.

Новый пакет санкций против России: что известно

28 сентября руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Еврокомиссия в новом пакете антироссийских санкций предлагает запретить импорт российских продуктов на 7 млрд евро.

Предполагается ввести новые экспортные ограничения, а также запретить европейским гражданам занимать руководящие должности в госкомпаниях РФ.

В то же время, подчеркнул он, важно "работать эффективнее с внедрением ограничения цены на российскую нефть".

Ранее, 27 сентября, министр по вопросам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что в Европейском Союзе работают над как можно более быстрым введением новых санкций против России за проведение псевдореферендумов на оккупированных ею украинских территориях.

После псевдореферендумов ЕС решил ввести восьмой пакет санкций против РФ. Ограничение цен на нефть в пакет, скорее всего, не включат, потому что все еще обсуждаются детали.

США и Европейский Союз готовятся ввести новые санкции против России. Речь идет о новом механизме контроля за импортом и экспортом из РФ.