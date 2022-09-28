Украинский президент отметил, что россиянам есть, за что бороться в своей стране.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к россиянам, призвав их бороться за свои права и жизнь и не "лезть" в Украину.

Об этом он сказал в своем традиционном вечернем видеообращении.

"Что касается ситуации на фронте, для нас все понятно. Поэтому повторяю еще раз... Для тех, кто понимает только по-русски. Хотите жить - бегите. Хотите жить – сдавайтесь в плен. Хотите жить – боритесь на своих улицах за свою свободу. У вас и так все забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь?" - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Украинский президент отметил, что россиянам есть, за что бороться в своей стране.

"У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь – мобилизация. Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября президент Зеленский обратился к россиянам из-за мобилизации в России, подчеркнув, что сейчас - "ключевой момент, когда решается, или закончится ваша жизнь".

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Вас также могут заинтересовать новости: