Страны G7 все еще работают над этим аспектом.

В восьмой пакет санкций Европейского Союза против России, скорее всего, не включат ограничение цен на нефть. Его механизм все еще разрабатывается странами "большой семерки".

Такой информацией поделился корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк на личном аккаунте в Twitter.

"Поскольку G7 все еще работает над деталями ограничения цен на нефть, оно, вероятно, не будет фигурировать в последнем пакете санкций ЕС против России", — сообщил Йозвяк.

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Корреспондент также отметил отрасли, которых коснутся санкции. Список включает химикаты, машины и сталелитейную промышленность. Отдельные ограничения будут введены против лиц, которые причастны к организации и проведению так называемых "референдумов" на временно оккупированной территории.

Восьмой пакет санкций против России: что известно

Министры иностранных дел стран ЕС договорились подготовить новые ограничения, касающиеся РФ. Это случилось после объявления президентом страны-агрессора Владимиром Путиным "частичной" мобилизации.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сообщил, что восьмой пакет санкций "будет нацелен на более релевантные сектора российской экономики и продолжит нацеливаться на лиц, ответственных за агрессивную войну в Украине".

По данным издания Bloomberg, среди ограничений рассматривается отключение от платежной системы SWIFT последнего российского банка – "Газпромбанка". За такой шаг выступают Польша, Ирландия и балтийские страны.

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