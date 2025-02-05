На юге Покровска враг пытается пробиться к трассе Покровск-Павлоград.

Российские оккупанты возле Покровска идут в пешие атаки, а также пытаются на автомобилях и мотоциклах заскочить на украинские позиции. Об этом рассказал офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона.

"Оккупанты идут в пешие штурмы и пытаются прорваться на легковых автомобилях "Нива", "УАЗ", а также на багах и мотоциклах. Им дается цель - добраться до какой-то из наших позиций и они на 2-3 машинах на максимальной скорости приближаются, десантируются и у них цель потом закрепиться на каких-то заброшенных блиндажах. И нам приходится всю ночь их оттуда "выкуривать", - рассказал он.

По его словам, ситуация на Покровском направлении сложная и если сравнивать с предыдущими неделями, то количество атак врага уменьшилось, но интенсивность наступления на населенные пункты на юге Покровска - Котлино, Дачное увеличилась.

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"Туда враг бросает максимальное количество своих военных, сосредоточивает максимальное количество ударов. Делаем все возможное, чтобы не дать продвигаться в этом направлении. Цель врага понятна - выйти на трассу Покровск - Павлоград, закрепиться там, перерезать логистику", - сказал Цехоцкий.

При этом он добавил, что количество штурмов уменьшается, потому что оккупантов сотнями ежедневно уничтожают Силы обороны Украины на этом направлении.

"Охотимся за ними, в том числе в их тылах, где они пытаются накапливаться - наши беспилотники работают днем и ночью", - отметил офицер.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Как сообщал УНИАН, военный аналитик Денис Попович рассказал о планах врага на Покровском направлении. По его словам, наступление РФ существенно замедлилось в последние дни, но пока рано говорить о стабилизации ситуации. При этом отмечает, что враг намерен все же обойти Покровск и с запада, перерезать дорогу Павлоград - Днепр и перекрыть логистику для украинского гарнизона, который держит оборону возле этого города и Мирнограда.

В то же время спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сравнил бои возле Покровска с боксерским поединком. Он отметил, что удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и аэродромам в России очень помогают, ведь есть уменьшение применения авиации на фронте.

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