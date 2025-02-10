Спецпредставитель президента США опроверг, что план будет представлен на Мюнхенской конференции.

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлогг сообщил союзникам, что готовит варианты прекращения войны в Украине, которые должен представить президенту Дональду Трампу.

Об этом пишет издание Semafor со ссылкой на трех западных чиновников, знакомых с переговорами.

Отмечается, что Келлогг опроверг сообщения о том, что представит план окончания войны на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

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Один из западных чиновников рассказал изданию, что во время одной встречи Келлогг сказал, что стремится встретиться и координировать действия с официальными лицами из всех стран НАТО.

План Трампа по Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН со ссылкой на западные СМИ, стратегия президента США Дональда Трампа по завершению войны России против Украины будет представлена на конференции безопасности в Мюнхене, и это должен был сделать спецпосланник Трампа Келлогг.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сейчас у президента Трампа нет официального плана по прекращению войны России против Украины, а информация, которую публикуют в СМИ, не является официальной.

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