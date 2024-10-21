По его мнению, ожидать радикальных действий не стоит.

Появление военнослужащих КНДР на войне в Украине не заставит НАТО направить свои войска на ее защиту, однако может побудить партнеров снять ограничения на дальнобойные удары по России.

Об этом в комментарии 24 Каналу сказал полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. Он считает, что решение Пхеньяна об отправке военных в Россию делает страну участником полномасштабной войны против Украины. "Поощрит ли это НАТО ввести наземные войска? Я думаю, что сейчас это маловероятно", - добавил он.

По мнению аналитика, в ответ страны-члены Североатлантического Альянса могут позволить украинской армии бить по российской территории из западного дальнобойного оружия:

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"Если развертывание войск Северной Кореи не заставит Запад предоставить президенту Зеленскому разрешение на удары по России, тогда я не знаю, что может их заставить это сделать".

Войска КНДР в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что офицеры из Северной Кореи уже находятся на оккупированных территориях Украины. Они занимаются тренировкой российских захватчиков.

Ранее генсек Североатлантического Альянса Марк Рютте говорил, что не может подтвердить, что солдаты КНДР воюют в рядах армии РФ. Впоследствии президент Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли подтвердил, что Пхеньян помогает Москве не только оружием, но и солдатами.

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