По словам Джерри Коннолли, соответствующее решение было принято из-за того, что "российский потенциал вымотался".

Приглашение Россией военных из КНДР на войну в Украине демонстрирует определенную слабость РФ. Об этом в интервью Радио Свобода сказал президент Парламентской ассамблеи НАТО, американский конгрессмен Джерри Коннолли.

Он предположил, что соответствующее решение было принято из-за того, что "российский потенциал вымотался".

"По оценкам, потери россиян составляют 600 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Эти цифры уже приближаются к уровню Второй мировой войны на начальных стадиях операции "Барбароса" после 1941-го. Думаю, что это повод не столько для обеспокоенности, а повод посмотреть - что же это говорит о современной российской армии", - отметил политик.

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Он провел параллель с Холодной войной, когда СССР был доминирующим партнером КНДР во время Корейской войны.

"А сейчас это Северная Корея поставляет оружие России, а также войска. Так же и Китай. ... Сейчас именно Китай доминирует в отношениях с Россией, которая надеется на китайскую помощь. Это тоже признак, как уменьшилось влияние и возросла уязвимость Владимира Путина. Тот факт, что он должен обращаться к этим странам для продолжения своей ужасной войны в Украине - это уже о многом говорит", - резюмировал Коннолли.

Военные КНДР на войне в Украине - последние новости

На днях руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что более 10 тысяч военных Северной Кореи будут готовы к войне в Украине с 1 ноября. По его информации, сейчас около 11 тыс. северокорейских военных проходят подготовку на востоке Российской Федерации.

Ранее военный эксперт, волонтер Павел Нарожный рассказал в интервью УНИАН, что для перелома хода войны в Украине должны воевать более 100 тысяч военных из КНДР.

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