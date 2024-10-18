Эксперт отметил, что России выгодно создать еще один "очаг" напряжения, чтобы подорвать военную поддержку Украины со стороны западных партнеров.

Воинов КНДР в России готовят не для отправки в Украину, а для противостояния Сеулу, считает военный эксперт Дмитрий Снегирев. Об этом он сказал в эфире Киев24.

Он отметил, что России выгодно создать еще один "очаг" напряжения, чтобы подорвать военную поддержку Украины со стороны западных партнеров.

По словам Снегирева, России нет смысла привлекать военных из КНДР, потому что она еще имеет собственные мобилизационные ресурсы для пополнения.

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"Учитывая количество депрессивных регионов страны-оккупанта, мяса хватит еще надолго", - отметил он.

Эксперт отметил, что РФ имеет возможности пополнять личный состав, не проводя частичную и общую мобилизации, речь идет о 3-5 тысячах человек каждый месяц.

"Соответственно что 10 тысяч воинов из КНДР никаким образом не решают вопрос тактических или тем более оперативных успехов российских оккупантов... Контингент 11 тыс. - на что он реально может повлиять? Учитывая то, что по статистике Генштаба ВСУ, ежедневно 1-1,5 тыс. "уничтоженных" оккупантов. То есть это на 10 дней активных боевых действий", - прокомментировал эксперт.

Он отметил, что информация ГУР о соответствующем количестве военных КНДР, которые сейчас готовятся в РФ, - это так называемая контролируемая утечка информации, это меры с целью предотвратить негативные последствия, а именно "возможное" привлечение воинов КНДР.

Снегирев добавил также, что пока нет данных объективного контроля, которые бы подтверждали бы наличие воинов КНДР на оккупированных территориях Украины. По его словам, первоисточником информации о якобы гибели нескольких офицеров из КНДР в результате нанесенного удара по полигону оккупированного Донецка был анонимный телеграмм-канал "Кремлевская табакерка".

"Но анализ информации дает понять, что происходит прямо противоположное по характеру события. А именно - КНДР пошла на эскалацию напряжения на Корейском полуострове. Для чего? Чтобы создать зону напряжения и соответственно отвлечений усилий Соединенных штатов и европейских партнеров на возможное противодействие военной агрессии со стороны КНДР. Посмотрим на фоне чего происходит эта резкая эскалация. Это визит министра обороны РФ в Китайскую народную республику. И на фоне этого визита происходит обострение военных ситуаций вокруг Тайваня. А Сеул и Тайвань - ключевые стратегические партнеры вне блока НАТО, то есть все внимание будет переключено на эти горячие точки", - объяснил Снегирев.

Он также обратил внимание, что корейских воинов готовят на 4 полигонах в РФ, расположенных на востоке России, ближе к Китаю:

"Полигоны расположены непосредственно в близости не к границам Украины. Скорее всего как раз речь идет о подготовке воинов КНДР к моментам освоения тактики и стратегий, которые использованы в войне в Украине. И по моему мнению, готовят их как раз для противостояния непосредственно уже с Сеулом".

По его словам, распространение информации со стороны РФ о сотрудничестве с КНДР должно помешать реализации определенных контрактов на военные поставки в Украину.

"Есть контракт на поставку 500 тыс. снарядов из Сеула в Вашингтон для передачи украинской стороне. Вот для чего нужна зона напряжения. Соответственно также заблокировать военно-техническое сотрудничество Сеула с Варшавой, которая сейчас является едва ли не ключевым стратегическим партнером в моменте закупок танков, САУ и средств поражения", - отметил Снегирев.

Участие военных КНДР на войне в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе источники в силах обороны Украины заявляли, что на Дальнем Востоке РФ продолжается подготовка более 10 тыс. северокорейских военных.

В американском Институте изучения войны также отмечали, что "несколько тысяч" северокорейских пехотинцев проходят подготовку на территории России. Аналитики предполагали, что этих солдат могут направить на фронт в Украине или в приграничные районы России, "чтобы высвободить резервы для ведения боевых действий".

В начале октября издание Kyiv Post, ссылаясь на свои источники в разведке, заявило, что украинские военные уничтожили шестерых офицеров армии Северной Кореи во время удара по оккупированной территории Донецкой области 3 октября. Как стало известно, они прибыли на переговоры с российскими оккупантами.

Президент Украины Владимир Зеленский вчера на пресс-конференции после участия в заседании Европейского Совета заявил, ссылаясь на данные разведки, что офицеры из Северной Кореи уже тренируют солдат российской захватнической армии на оккупированной территории Украины.

В то же время источник в украинской разведке сообщил, что военных из Северной Кореи (КНДР) готовят к войне в Украине на четырех полигонах Российской Федерации - в городах Хабаровск, Уссурийск, Благовещенск и Владивосток.

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