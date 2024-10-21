При этом эксперт убежден, что России понадобятся годы на восстановление боеспособности.

Российская армия выйдет из этой войны несравненно умнее и гораздо лучше подготовленной к войне с точки зрения стратегии и планирования.

Об этом в эфире "Radio NV" заявил ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий, комментируя слова главнокомандующего вооруженными силами США в Европе, генерала Кристофера Каволи.

"Это абсолютно бесспорно. Но кроме опыта командования и стратегии, есть еще реальный ресурс. И человеческий, и по железу. И что одного и что другого у России к концу этой войны практически не будет. Здесь есть разница - российская армия выйдет опытной, обученной, абсолютно не такой наивной, как она заходила в Украину в 2022 году на "спецоперацию". Но на обновление запасов железа и мяса им потребуется несколько лет, чтобы нарастить боеспособность", - пояснил Дикий.

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В то же время он добавил, что пока сложно прогнозировать, сколько лет России понадобится на восстановление. Поскольку все зависит от того, сколько времени еще продлится российско-украинская война, и в каком состоянии из нее выйдут обе стороны.

Заявление Каволи

Накануне генерал Кристофер Каволи в интервью СМИ заявил, что благодаря опыту и полученным навыкам российские оккупанты выйдут из войны против Украины "сильнее, чем сегодня". Он также добавил, что Россия остается постоянной угрозой для НАТО. А на фоне заигрывания с КНДР и Китаем, Москва становится глобальной проблемой.

Незадолго до этого бывшие высокопоставленные чиновники, в частности генералы США, провели моделирование возможного нападения РФ на страны НАТО в Европе. За сценарий взяли возможное наступление России на страны Балтии, в результате которого Москва сможет оккупировать часть Литвы до подхода основных сил Альянса.

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