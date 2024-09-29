Аналитики разобрали множество материалов и назвали главную ошибку экспертов, которые заявляли, что Украина в 2022 году падет за несколько дней.

Западные аналитики до 24 февраля 2024 года уверенно предсказывали, что Россия победит Украину в течение нескольких недель или даже 72 часов. Оценки оказались неверными, хотя из-за них США и другие союзники стали чрезмерно осторожными в оказании помощи Украине.

Почетный профессор Университета Джонса Хопкинса Элиот Коэн и профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии Филлипс Пейсон О’Брайен заявили, что стандартный анализ России и Украины в военном контексте практически никогда не учитывал "задокументированную коррупцию в российской армии".

Кроме того, "никто не видел", какой шаблонный характер имеют учения в стране-агрессоре, пишут они в колонке для The Atlantic.

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Российские силы, по их словам, в основном состояли не из хорошо подготовленных кадров, аналогичных американским и британским солдатам, а из призывников, которых подкупили или заставили подписать контракт на второй год службы в той же старой репрессивной системе.

Аналитики уверяли, что Россия полностью модернизировала свою армию. Военная доктрина оккупантов, особенно организация подразделений в так называемые батальонные тактические группы — небольшие пехотные батальоны, усиленные танками и артиллерией — считалась гениальным организационным ходом, говорится в материале.

Многие эксперты ошибочно сравнивали российские войска с их западными коллегами, предполагая, что Россия применит устрашение против украинцев. Но российская армия оказалась глубоко несовершенной и жестокой структурой, а не меньшей и менее эффективной американской версией, заявляют Коэн и О’Брайен.

Спустя два с половиной года Россия потеряла до 600 000 человек; украинские города разрушены, но по-прежнему стоят, а украинские дроны достигли Москвы. Украинцы вытеснили Черноморский флот из Крыма, потопили треть его кораблей и освободили морские пути для экспорта жизненно важных украинских сельскохозяйственных товаров. Украинские войска за последние несколько недель захватили территорию, превышающую по площади Лос-Анджелес, в Курской области.

Аналитики в своем тексте пишут, что те же эксперты, которые ошиблись в начале войны, по-прежнему доминирует в публичных и государственных дискуссиях. Многие из них продолжают недооценивать шансы Украины и советуют не передавать Украине вооружение, тогда как ВСУ уже неоднократно доказывали свою способность использовать западные образцы с большим эффектом, указано в тексте.

Некоторые из "знатоков" до сих пор предостерегают от российской эскалации, вплоть до применения ядерного оружия, хотя, как говорится в исследовании, "красные линии" Кремля исчезают одна за одной. Там же указано, что важные статистические данные, такие как численность вооруженных сил каждой страны, количество и тип доступной техники, а также количество мужчин и женщин, активно задействованных на службе, часто оказываются гораздо менее важными в войне, чем такие факторы, как организация, дисциплина, боевой дух и качество командования на всех уровнях.

В тексте указано, что многие наблюдатели не обращали внимания на всё, что изменилось в Украине после 2014 года.

Другая аналитика войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что РФ собрала сотни единиц техники на Курщине, но к вторжению была не готова. Сообщается, что огневая мощь хоть и была на российской стороне, но разведка россиян оказалась крайне плохой.

Кроме того, ВСУ жалуются на некачественные фортификации возле Горняка на Донеччине. Оккупанты начали обстреливать Горняк, готовясь к штурму. Но фортификации к этому моменту не готовы. Эта картина, по словам экспертов, наблюдается повсюду, вокруг Покровска.

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