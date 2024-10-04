В конце сентября Йенс Столтенберг сложил свои полномочия, уступив должность Марку Рютте.

Запад должен был обеспечить Украину большим количеством оружия перед российским вторжением и тем более, когда россияне уже начали нападение. Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times.

По его словам, с начала российского вторжения в Украину ему приходилось одновременно работать по трем направлениям: поддерживать помощь Украине, информировать западную общественность об угрозе со стороны Владимира Путина и избегать ядерной войны НАТО против России. Последнее явно мешало первым двум задачам, пишет FT.

"Если есть что-то, о чем я в определенном смысле жалею и вижу гораздо четче, так это то, что мы должны были предоставить Украине гораздо больше военной поддержки гораздо раньше. Я думаю, мы все должны признать, что мы должны были дать им больше оружия перед вторжением. И мы должны были дать им более совершенное оружие, скорее, после вторжения. Я признаю свою часть ответственности", - признался Столтенберг.

Видео дня

По его словам, отправка летального оружия в Украину была предметом напряженной дискуссии. Большинство членов НАТО были против передачи Украине такого оружия перед вторжением из-за того, что "очень боялись последствий", рассказал Столтенберг.

"Я горжусь тем, что мы сделали, но это было бы большим преимуществом, если бы это началось раньше. Возможно, это могло даже предотвратить вторжение или, по крайней мере, значительно усложнило [России] делать то, что они сделали", - говорит бывший генсек НАТО.

Позиция Столтенберга относительно войны в Украине

На протяжении всего периода полномасштабной войны в Украине генсек НАТО Йенс Столтенберг по крайней мере по риторике был одним из самых последовательных сторонников решительной помощи.

Как писал УНИАН, он в частности отмечал, что удары вглубь России по военным базам, артиллерии, ракетным установкам и аэродромам является законным правом Украины в рамках обороны от российской агрессии.

Также Столтенберг отмечал, что война в Украине закончится тем быстрее, чем больше оружия получит Украина.

Вас также могут заинтересовать новости: