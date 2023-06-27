Виктор Хренин уточнил, что таким образом выполнил "одну миссию".

Глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин принес на доклад к лидеру страны Александру Лукашенко необычный "сувенир" - ядерную бомбу. Ранее в местной оппозиции выразили мнение, что самопровозглашенный глава Беларуси подставил сам себя из-за стремления владеть "ядеркой".

По данным издания БелТА, во время встречи с диктатором Хренин уточнил, можно ли ему "выполнить одну миссию". На встречный вопрос Лукашенко: "Бомбу привез?!" - диктатору преподнесли боеголовку.

"Так точно. Разрешите вам вручить символично - первая ядерная бомба, которая была изобретена в 1949 году в Советском Союзе", - заявил Хренин.

В ответ "прозорливый" Лукашенко отметил, что это "старый" вариант, и что современная ядерная бомба "по-другому смотрится".

После объяснений министра, что это просто символический жест - копия самой первой ядерной бомбы времен СРСР - Лукашенко забеспокоился, что враги подумают будто бы он занимается "символизмом".

"Пусть наши враги не думают, что мы тут символизмом занимаемся или уж очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символически", - заметил лидер Беларуси.

Лукашенко объявил, что получил от РФ атомную бомбу

Напомним, что в июне в рамках комментария российской пропагандистке Ольге Скабеевой лидер Беларуси указал, что получил от РФ сверхмощное ядерное оружие.

Он уточнил, что по своей силе эти бомбы в три раза мощнее, чем те, которые использовали при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки ВС США.

Лукашенко заявил, что речь идет об отдельных образцах, которые передал ему российский лидер Владимир Путин.

Отметим, что по состоянию на 13 июня разведка США не подтверждала передачу Беларуси ядерного оружия со стороны РФ.

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