Небольшой фрагмент металла когда-то был частью танка, который украинские бойцы сожгли под Киевом.

Руководитель американского фонда "Центр помощи Украине в США" Алексей Прокопенко подарил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто кусок российского танка, сожженного в битве за Киев. Об этом Прокопенко сообщил в своем Фейсбуке.

Их встреча состоялась во время Европейской конференции в Гарвардском университете (США), на которой присутствуют европейские дипломаты и должностные лица, студенты и ученые из США и Евросоюза.

"Это сделано в России, а сожжено и переработано в Украине. Носите это как брелок на ключах от собственного дома, чтобы не забыть, что такое русский террор, пожалуйста помните уроки истории и что несли с собой советские танки на улицах Будапешта 1956 года," – сказал Прокопенко, передавая металлический фрагмент венгерскому министру.

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Отмечается, что Сийярто подарок принял и поблагодарил, добавив, что Венгрия искренне хочет мира в Украине.

Позиция Венгрии относительно войны в Украине

Как писал УНИАН, глава МИД Венгрии Петер Сиярто дал интервью российским СМИ, в котором заявил, что его страна никогда не принимала и никогда не будет участвовать ни в каких действиях, направленных на поставки оружия в Украину.

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение макрофинансовой помощи Украине от ЕС. Понадобилось больше месяца переговоров, по итогам которых ЕС пошел на определенные уступки Венгрии, и помощь таки приняли.

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