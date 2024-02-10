Глава МИД Венгрии Петер Сиярто дал интервью российским СМИ, в котором объяснил решение Будапешта разблокировать помощь Украине от ЕС в размере 50 млрд евро.
Сообщается, что Венгрия имела три главных условия для разблокирования помощи. Первая - деньги не должны быть потрачены на военные поставки Украине оружия.
"Венгрия никогда не принимала и никогда не будет участвовать ни в каких действиях, направленных на поставки оружия в Украину. Просто потому, что мы считаем, что чем больше оружия будет поставляться в Украину, тем дольше продлится война, и чем дольше продлится война, тем больше будет разрушений и больше людей погибнет", – сказал Сиярто.
Еще одно требование, по словам Сиярто, это то, что замороженные средства Венгрии не должны передавать Украине
"Мы дали понять, что не должно так случиться, чтобы средства, которые заморожены и должны быть направлены в Венгрию, по европейским правилам, оказались на Украине. По сути, для нас это не вариант. И мы получили гарантии, что активы или средства, которые были заморожены для Венгрии, сейчас частично разблокируются и не будут отправлены на Украину. У нас есть на это гарантии", - отметил глава МИД Венгрии.
Последним требованием Венгрии было установление контроля за выделенную помощь. По словам Сиярто, Будапешт требовал создать механизм контроля потраченной помощи Киеву.
Помощь Украине от ЕС: что стоит знать
В декабре 2023 года ЕС пыталась проголосовать за выделение помощи Украине в виде 50 млрд евро. Впрочем, тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил на это решение вето.
После этого страны-участницы ЕС пытались убедить Орбана изменить свою позицию относительно выделения помощи. Например премьер-министр Польши Дональд Туск назвал действия Орбана странной и эгоистичной игрой.
В декабре прошлого года Financial Times сообщили, что Европейский Союз готовит резервный план для выделения Украине помощи на сумму до 20 млрд евро, в обход вето премьер-министра Венгрии.
Впрочем, задействовать этот план не пришлось, ведь 1 февраля ЕС удалось убедить Орбана. Решение выделить помощь Украине было одобрено на специальном саммите лидеров ЕС в Брюсселе.