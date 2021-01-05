Задержание судна произошло на фоне возросшей напряженности между Тегераном и Сеулом из-за иранских средств, замороженных в южнокорейских банках из-за санкций США.

Государственный департамент США призвал Иран "немедленно освободить танкер", который был захвачен Тегераном в водах Персидского залива.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента, передает Голос Америки.

"Соединенные Штаты следят за информацией о том, что иранский режим задержал танкер под флагом Республики Корея. Режим продолжает угрожать правам и свободам судоходства в Персидском заливе в рамках попытки вынудить международное сообщество ослабить санкционное давление. Мы присоединяемся к призыву Республики Корея к Ирану немедленно освободить танкер", - сказано в сообщении.

Задержание судна произошло на фоне возросшей напряженности между Тегераном и Сеулом из-за иранских средств, замороженных в южнокорейских банках из-за санкций США. Южная Корея подтвердила захват своего танкера-химовоза иранскими властями в водах Омана и потребовала его немедленного освобождения.

Несколько иранских СМИ, в том числе государственное телевидение, заявили, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил судно из-за якобы загрязнения залива химическими веществами.

"Согласно первоначальным сообщениям местных властей, это чисто технический вопрос, и судно было доставлено на берег из-за загрязнения моря", – цитирует слова официального представителя министерства иностранных дел Ирана Саида Хатибзаде государственное телевидение страны.

Полуофициальное информационное агентство Tasnim опубликовало фотографии, на которых скоростные катера КСИР сопровождают танкер, который, по их словам, перевозил 7200 тонн этанола.

Читайте такжеИран уведомил МАГАТЭ о планах обогащать уран до 20% вопреки ядерной сделки

Среди задержанных членов экипажа - граждане Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама и Мьянмы. Государственное телевидение Ирана сообщило, что танкер удерживается в иранском портовом городе Бендер-Аббас. По данным МИД Южной Кореи, на корабле было 20 членов экипажа.

Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, знает об инциденте и следит за ситуацией, сообщила пресс-секретарь Ребекка Ребарик.

Инцидент произошел накануне ожидаемого визита заместителя министра иностранных дел Южной Кореи в Тегеран. Хатибзаде сказал, что визит состоится в ближайшие дни, в ходе которого официальные лица обсудят требование Ирана о том, чтобы Южная Корея разморозила 7 миллиардов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН