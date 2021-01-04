Задержанный в Персидском заливе танкер Иран обвинил в загрязнении вод. Сеул отправил в регион военный корабль.

Подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе танкер Hankuk Chemi, который шел из Саудовской Аравии под флагом Южной Кореи.

Основанием для задержания стало то, что танкер, перевозивший этанол, якобы загрязнял воды Персидского залива, сообщает DW со ссылкой на иранские СМИ. Судно конвоировали в порт Бандер Аббас.

На борту судна находилось 20 членов экипажа, из которых пятеро - граждане Южной Кореи. Остальные - граждане Индонезии, Мьянмы и Вьетнама.

В МИД Ирана уже успели заявить, что действия иранской береговой охраны в отношении танкера не имеют политической подоплеки, а причины задержки судна - чисто технические.

"Беспокоиться из-за загрязнения своих (территориальных. - ред.) вод и действовать из-за этого в рамках международных предписаний - нормальная и легитимная вещь для любого государства", - сказал представитель МИД Ирана Саид Хатибсадех, которого цитирует иранское информагентство Tasnim.

По данным представителей КСИР, прокуратура порта Бандер Аббас предпримет юридические шаги в отношении танкера.

Реакция Южной Кореи на действия Ирана

В МИД Южной Кореи также подтвердили факт задержания судна в водах Персидского залива. Как сообщили в Сеуле, на данный момент совместно с посольством Южной Кореи в Иране принимаются все меры с целью освобождения судна. В южнокорейском дипломатическом ведомстве призвали иранские власти немедленно освободить танкер.

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В качестве ответа на действия иранской береговой охраны Южная Корея отправила военный корабль в сторону Персидского залива. Он будет сопровождать отряд спецназовцев, специализирующихся на борьбе с пиратами, отметили в дипломатическом ведомстве Южной Кореи.

Персидский залив: чем он важен

В последние годы в Персидском заливе произошло несколько инцидентов между иранской береговой охраной и танкерами разных стран. Персидский залив вместе с Ормузским проливом считаются одним из важнейших маршрутов поставки нефти и нефтепродуктов в мире.

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Автор: УНИАН