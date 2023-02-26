Андре Вюстнер заявил, что президент РФ Владимир Путин не отступит от своих целей.

Война с Российской Федерацией может затянуться для Североатлантического альянса и Германии на десятилетие. Президент РФ Владимир Путин не откажется от своих целей.

"Было бы наивно считать, что война закончится в этом году", - заявил глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер в интервью газете Bild am Sonntag.

По его слова, Путин не отступит от своих целей и продолжит попытки дестабилизировать Европу.

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"На внутриполитическом направлении он готовит российское население к долгосрочному системному конфликту с Западом", – отметил Вюстнер.

В связи с этим он считает, что НАТО и Германия должны стратегически настроиться на годы угроз, поэтому Бундесверу необходимо быстрее перевооружаться.

"Мы переживаем десятилетие войны в Европе", - подытожил глава Союза военнослужащих.

Война в Украине - последние данные

За минувшие сутки, 25 февраля, россияне нанесли 14 ракетных и 19 авиаударов, а также совершили 57 обстрелов из РСЗО. Враг сосредотачил усилия на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В свою очередь украинские бойцы нанесли 12 авиаударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года украинские защитники ликвидировали уже примерно 148 130 российских оккупантов.

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