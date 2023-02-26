Война с Российской Федерацией может затянуться для Североатлантического альянса и Германии на десятилетие. Президент РФ Владимир Путин не откажется от своих целей.
"Было бы наивно считать, что война закончится в этом году", - заявил глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер в интервью газете Bild am Sonntag.
По его слова, Путин не отступит от своих целей и продолжит попытки дестабилизировать Европу.
"На внутриполитическом направлении он готовит российское население к долгосрочному системному конфликту с Западом", – отметил Вюстнер.
В связи с этим он считает, что НАТО и Германия должны стратегически настроиться на годы угроз, поэтому Бундесверу необходимо быстрее перевооружаться.
"Мы переживаем десятилетие войны в Европе", - подытожил глава Союза военнослужащих.
Война в Украине - последние данные
За минувшие сутки, 25 февраля, россияне нанесли 14 ракетных и 19 авиаударов, а также совершили 57 обстрелов из РСЗО. Враг сосредотачил усилия на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
В свою очередь украинские бойцы нанесли 12 авиаударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.
Кроме того, с 24 февраля 2022 года украинские защитники ликвидировали уже примерно 148 130 российских оккупантов.