РФ потеряла в Украине до 70% своей сухопутной техники.

Российская Федерация за 12 месяцев войны в Украине потеряла целые армии, которые готовились и накачивались оружием в течение десятилетий. Теперь у РФ нет этих ресурсов.

По оценкам Forbes, Россия потратила на войну $114,4 млрд (около $10 млрд ежемесячно) - это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год.

Больше всего денег было потрачено на обеспечение военных - $36 млрд за год. Еще $24,7 млрд пошло на зарплаты и $29,1 млрд - на компенсацию раненым и семьям погибших.

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В то же время потери живой силы для России достигли катастрофических размахов. По данным Генштаба, с 24 января по 24 февраля 2023 года ВСУ ликвидировали 23 680 россиян. Это в четыре раза превышает средние потери РФ летом прошлого года.

Потери в тяжелой технике

Помимо этого, Россия потеряла крупнейшее танковое военное формирование Европы - свою Первую танковую армию. Всего с начала войны было уничтожено 3350 российских танков. При этом, по данным The Military Balance, в начале вторжения у РФ всего было 3330 танков. Согласно открытым источникам, за это время Россия могла расконсервировать и собрать до 1800 танков. При этом все лучшие образцы отправили сразу на фронт.

Также страна-агрессор потеряла в Украине около 40-70% своей сухопутной военной техники. ВСУ за 12 месяцев уничтожили 471 РСЗО из 1100 единиц и 2352 артсистем из 3080. Хотя Россия перекидывала на фронт вооружение из своих запасов, хорошая работа украинских защитников позволила уравнять ситуацию.

Потери в авиации и ракетах

Общая стоимость самолетов, которые Россия потеряла с начала войны, достигает уже около $6,5 млрд. Еще в $3 млрд обошлись уничтоженные вертолеты. Стоит отметить, что восстановление авиапарка - это сложный и дорогостоящий процесс.

По данным Минобороны, в начале вторжения у РФ было 2727 дальнобойных крылатых и баллистических ракет, а также более 8500 ракет малого радиуса (до 200 км). За 12 месяцев, оккупанты использовали более 4000 ракет. В последние месяцы темп обстрелов снизился практически вдвое - с 250-300 до 110-180 ракет в месяц.

В первые девять месяцев полномасштабной войны РФ производила по 80 ракет ежемесячно. Сейчас же, по информации ГУР, максимум составляет 40 ракет. Этот показатель не позволяет России регулярно совершать массированные ракетные обстрелы. Однако, в запасе у них, вероятно, есть еще около 1100-1300 дальнобойных ракет.

Текущие потери РФ

По последним данным, украинские военные ликвидировали уже более 148 тыс. российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 148 тыс. 130 человек, из которых 660 уничтожены за прошедшие сутки.

За сутки ВСУ нанесли 12 авиаударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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