Также украинские воины сбили три вражеских беспилотных летательных аппарата разных типов: "Орлан-10", "Supercam S350"и" Ланцет-3".

Украинские воины нанесли 12 авиаударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Защитникам удалось сбить три вражеских БПЛА, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили три вражеских беспилотных летательных аппарата разных типов: "Орлан-10", "Supercam S350" и "Ланцет - 3", - говорится в сообщении.

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В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы, а также еще две важных вражеских цели.

Война и Украина: последние новости

Пока враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили там 71 атаку противника.

В Генштабе также отмечают, что угроза дальнейших ракетных ударов является значительной по всей территории Украины.

По оценке аналитиков ISW, российский президент Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков того, что он готов пойти на компромисс относительно своих заявленных максималистских целей в войне, которые включают "нейтралитет" и "демилитаризацию" Украины, а также де-факто смену режима в Киеве.

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