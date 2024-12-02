Малофеев заявил, что Россия побеждает на поле боя.

Россия отклонит любое предложение о прекращении огня в Украине, которое будет выдвинуто при посредничестве нового президента США Дональда Трампа. Об этом заявил российский магнат и доверенное лицо Кремля Константин Малофеев в интервью Bloomberg.

"Важно, чтобы будущая администрация США понимала, что перемирие - это не подарок, которого ждет Россия, что они начнут с нами разговаривать, и мы во всем уступим. Перемирие сейчас выгодно и Украине, и США, но нам оно не приносит никакой пользы - потому что мы побеждаем", - сказал магнат.

Он объяснил журналистам, что РФ может отклонить сделку, так как она ищет дополнительных уступок, включая юридически обязательный нейтральный статус для Украины. По его словам, шансы на заключение окончательного соглашения с Трампом составляют "50 на 50".

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В агентстве отметили, что Малофеев приветствовал комментарии президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов пойти на сделку, которая оставила бы некоторые территории Украины оккупированными, если в обмен будут предложены гарантии безопасности НАТО. Малофеев считает, что это "поворотный момент".

Тем не менее журналисты добавили, что Зеленский позже говорил о том, что таких предложений не было. Магнат подчеркнул, что даже отказа Украины от части своих территорий для РФ будет недостаточно. Он считает, что глава Кремля Владимир Путин согласится на перемирие только, если Киев закрепит свой нейтральный статус на конституционном уровне и ограничит численность своих вооруженных сил.

Журналисты напомнили, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выдвигал требования к Украине о разоружении и объявлении нейтралитета. В это же время Путин продолжает угрожать Киеву нанесением ударов российскими баллистическими ракетами по "центрам принятия решений".

Малофеев заявил журналистам, что требования Кремля вряд ли изменятся после прихода к власти новой администрации США. Он считает, что это может привести к эскалации и конфликту между Москвой и Вашингтоном.

Мирный план Трампа по Украине - последние новости

Ранее экс-советник по нацбезопасности США Джон Болтон высказался о желании нового главы Вашингтона Дональда Трампа закончить войну за 24 часа. По его словам, у республиканца вряд ли это получится.

Кроме того, экс-заместитель Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Мари Геэнно заявил, что Трамп может заставить страны Европы быть более вовлеченными в войну России против Украины. Он отметил, что Украина имеет для США большее стратегическое значение, чем когда-то Вьетнам или Афганистан.

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