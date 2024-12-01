Жан-Мари Геэнно рассказал, как Трамп может повлиять на войну в Украине.

Избранный президент США Дональд Трамп может заставить страны Европы быть более вовлеченными в войну России против Украины. В частности, он может потребовать их отправить на линию фронта свои войска, считает экс-заместитель Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Мари Геэнно.

Кроме того, он отмечает, что Трампа могут предупредить, что "бросить Украину" будет сигналом для Китая.

"Вопрос в том, считает ли Трамп, что Украина имеет для США большее стратегическое значение, чем когда-то Вьетнам или Афганистан. Мы не можем исключать довольно жестокого сценария", - заявил Геэнно в интервью для Le Monde.

Видео дня

Автор нескольких книг также отметил, что Европе нужно сделать гораздо больше для того, чтобы взять на себя нагрузку, если США вдруг резко сократят военную помощь Украине. Однако здесь главным фактором выступает "политическая воля".

"Именно здесь может возникнуть возможный европейский раскол. Один из ключевых вопросов - Германия. Какой урок извлечет Берлин из прихода новой администрации Трампа? Это будет иметь решающее значение, потому что без Германии будет очень трудно мобилизовать Европейский союз", - добавил эксперт.

Он считает, что Трамп все же разделит Европу.

Другие новости о том, как Трамп может закончить войну в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что "номинированный" Трампом на должность спецпосланника по российско-украинской войне Кит Келлог заявляет о необходимости сильного лидерства для завершения войны.

Кроме того, Украине может потребоваться отказаться от идеи вступления в НАТО на неопределенный период "в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности".

Вас также могут заинтересовать новости: