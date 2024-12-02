Джон Болтон дал комментарий о желании Трампа усадить Украину и Россию за стол переговоров.

Избранный президент США Дональд Трамп "несколько преувеличивает", заявляя, что он может закончить войну в Украине всего за 24 часа.

"Он [Трамп] сказал, что соберет [кремлевского диктатора] Владимира Путина и [президента Украины] Владимира Зеленского в одной комнате и они решат проблему Украины за 24 часа - удачи вам с этим", - заявил бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон в интервью Sky News.

Эксперт также отметил, что в другом вопросе он говорит правду. Это касается слов Трампа о том, что во время его президентства не было "громких войн".

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"Он говорит правду в том смысле, что мы находились в более спокойном периоде истории и теперь видим, что может произойти, в том числе из-за слабости, проявленной [президентом США] Джо Байденом при выводе войск из Афганистана и неспособности даже попытаться сдержать Россию перед их вторжением в Украину", - отметил Болтон.

Также экс-советник по нацбезопасности США добавил, что Европе следует серьезно воспринимать угрозы Трампа, что США могут выйти из НАТО, так как он не доверяет Североатлантическому альянсу.

Трамп и вопрос Украины - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Владимир Зеленский и его команда успешно приспосабливаются к изменившейся политике в Вашингтоне, в частности, имея контакт с людьми, которых Дональд Трамп назначит на ряд должностей в своей администрации.

"Келлог - это человек, с которым президент Украины Владимир Зеленский и его окружение могут работать", - пишет Politico.

Кроме того, Джон Болтон также заявил, что Байден за три года полномасштабной войны не смог разработать выигрышную стратегию, но Трамп, в свою очередь, попробует найти оптимальный вариант решения ситуации.

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