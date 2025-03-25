Российский министр также обвинил Украину в "терактах и атаках".

На переговорах между США и Россией в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, цитируют росСМИ.

Также политик подчеркнул, что Россия не может "верить Киеву на слово".

"РФ потребуются четкие гарантии при восстановлении черноморской инициативы, они могут быть только результатом приказа из Вашингтона Зеленскому", - отметил министр.

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По его словам, США услышали сигнал РФ относительно гарантий и понимают, что только они могут добиться положительного результата в "прекращении терактов и атак Киева".

Лавров добавил, что Россия была согласна на все просьбы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно черноморской инициативы, однако "Киев передумал в последний момент".

Переговоры США и РФ - что известно

Как писал УНИАН, 24 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и России. Перед началом встречи Вашингтон рассматривал соглашение о прекращении огня в Черном море, прежде чем достичь более широкого соглашения.

В то же время издание Financial Times писало, что в Европе очень нервничают из-за переговоров России и США по Черному морю. В частности чиновники ЕС считают, что благодаря переговорам между Россией и США страна-агрессор может расширить зону в море для своего флота.

В свою очередь в России после переговоров пожаловались, что из-за Украины РФ не приняла совместное заявление с США. Там отметили, что его не было принято из-за позиции Украины.

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