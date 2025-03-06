Генсек подчеркнул, что Трансатлантические отношения остаются основой Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду, что переговоры между Киевом и Вашингтоном могут привести к положительному результату. Об этом он заявил на полях саммита Евросовета, сообщают Новости.LIVE.

"США и Украина сейчас обсуждают, как двигаться вперед и как решить некоторые трудности, возникшие из-за письма, твита, а затем следующего письма президента Зеленского от вторника на этой неделе. Я - осторожно оптимистичен в отношении хороших результатов. Лучше не гадать, "что если". Потому что я - осторожно оптимистичен, что дела будут двигаться в положительном направлении", - сказал он.

Рютте также сказал, что Трамп четко выразил как приверженность США, так и свою личную преданность НАТО, ожидая больше расходов на оборону от Европы.

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Кроме того, генсек подчеркнул, что Трансатлантические отношения остается основой нашего Альянса.

Работа между Украиной и США

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Владимир Зеленский подчеркнул, что команды Украины и США возобновили работу с целью достижения мира в войне, которую Россия ведет против Украины. Об этом он сказал во время выступления на заседании Европейского Совета в Брюсселе.

В то же время, корреспондент американского канала Fox News Джеки Гайнрих заявила, что 11 марта в столице Саудовской Аравии состоятся переговоры между Соединенными Штатами Америки и Украиной. "Во вторник Рубио, Виткофф, Вальс отправятся в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, в том числе с Ермаком", - отметила Гайнрих.

Кроме того, президент Зеленский провел отдельную встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, они обсудили встречу, которая готовится на 11 марта на уровне военных представителей стран.

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