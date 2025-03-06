Трамп пытается "создать прочную структуру мира", заявил его спецпредставитель.

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлогг признал, что Штаты привлекают не только "стимулы", но и "точки давления" для того, чтобы Украина стала приверженной мирным переговорам. По его словам, это соглашение о полезных ископаемых. Соответствующее заявление он сделал во время своего доклада о путях завершения войны в Украине на дискуссии Совета по международным отношениям, передает "Суспільне".

Для склонения России к мирному соглашению, как заявил Келлогг, США уже применяют арест замороженных российских суверенных активов для восстановления и перевооружения Украины, максимальное давление санкций на российскую энергетику.

Он сказал, что президент США Дональд Трамп пытается "остановить войну и убийства" и "создать прочную структуру мира":

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"Трамп уже общался с президентами Путиным и Зеленским, мы научились из предыдущих подходов, что нельзя избегать разговоров как с друзьями, так и с противниками. Трамп определил приоритетом США установление мира для обеих сторон, вместо того, чтобы представлять эту войну так, будто одна сторона побеждает другую - подход, который только втягивает Америку в бесконечные прокси-войны".

Стоит отметить, что термин "прокси-война" в течение последних трех лет активно используют только чиновники РФ и российские пропагандистские СМИ.

Напомним, также Кит Келлогг назвал условия для возобновления военной помощи США Украине. По его словам, это зависит от готовности Киева к мирному урегулированию и подписания соглашения о полезных ископаемых.

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