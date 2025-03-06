Бельгия готова принять участие в общеевропейской миротворческой миссии в Украине, если таковая состоится.

Бельгия считает нужным прислать свои войска в Украину, если дело дойдет до создания европейского миротворческого контингента. Об этом на саммите Европейского совета заявил премьер-министр страны Барт де Вевер, которого цитирует британская The Telegraph.

По его словам, "кажется логичным", что Бельгия направит войска в составе европейских миротворческих сил, но добавил, что "мы еще не достигли этого".

Бельгийский также премьер жестко раскритиковал действия американского президента Дональда Трампа.

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"То, что делает Трамп, является очень неевропейским. Он также настоящий хулиган", - сказал он, комментируя поведение президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским в течение последних недель.

Вместе с тем де Вевер подчеркнул, что действия Трампа еще не означают необходимость "разорвать договоры, существующие десятилетиями".

"США исторически остаются нашим важнейшим союзником в НАТО. Это не меняется с одним президентом", - сказал он.

Политика Трампа в отношении Украины: последние новости

Как писал УНИАН, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлогг признал, что Штаты привлекают не только "стимулы", но и "точки давления", чтобы склонить Украину к мирным переговорам. Для склонения России к мирному соглашению, как заявил Келлогг, США уже применяют арест замороженных российских суверенных активов, санкции и перевооружение Украины.

Вместе с тем Келлогг отверг идею Путина о том, что мирные переговоры должны происходить на базе Стамбульских договоренностей 2022 года, по которым Украина должна отказаться от части внешнего и внутреннего суверенитета, а также резко сократить численность армии.

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