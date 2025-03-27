Отказ от переговоров приведет к потере разведданных.

Системный аналитик Наталья Глоба считает, что Украина находится "на крючке", поэтому выйти из переговоров ей так просто не удастся.

"Важно, чтобы мы понимали - просто так взять и выйти из переговоров мы не можем. До тех пор, пока мы очень сильно зависим от данных разведки... Если выйдем из переговоров - на второй день у нас всего этого не будет. Starlink не является проблемой. А разведка - это проблема. И она как-то должна решиться", - сказала она в эфире проекта "Тема с Мосейчук".

Глоба отметила, что пока у Украины есть оружие, документ о выделении которого подписал еще бывший президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, а также связь и разведданные.

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"Но использовать в свою пользу события (переговоры - ред.) - да, можем".

Переговоры о прекращении войны

Напомним, в начале марта Соединенные Штаты Америки остановили всю военную помощь и предоставление разведывательных данных Украине. Это решение было принято Дональдом Трампом после его спора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

В Белом доме говорили, что хотят получить извинения от Киева. Также Украина должна была продемонстрировать Штатам "готовность к миру".

После переговоров между украинской и американской сторонами в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага со стороны России. Тогда же США возобновили военную помощь и обмен разведданными.

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