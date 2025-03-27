Соглашение о прекращении огня, которое США заключили с Россией, предает Украину и подрывает безопасность Европы.

Соглашение о прекращении огня, которое США заключили с Россией, предает Украину, лишая ее самых сильных козырей, и подрывает безопасность Европы. Об этом пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас.

Так, первая часть соглашения о прекращении огня предполагает безопасность в Черном море, однако, как отмечает автор статьи, в этом нет никакой необходимости для Украины, которая и так смогла выгнать российский флот из акватории и обеспечить безопасность своего экспорта зерна.

"Все, что позволит России вернуть свои военно-морские силы в западную часть Черного моря или наложить ограничения на морские пути Украины, такие как "проверки" военного импорта и экспорта, будет потерей, а не приобретением", - отмечает он.

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Соглашаясь на это решение, Украина рассчитывала создать потенциальный рычаг давления, если Россия нарушит условия предполагаемого прекращения огня. Однако, указывает эксперт, это могло бы быть разумным переговорным гамбитом, только если бы американцы также оказывали давление на россиян. Но в то время как выгоды для Украины носят по сути косметический характер, России предложена более щедрая сделка – помощь в доступе к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции, доступ к портам и платежным системам для таких операций.

При этом, как указывает профессор Сент-Эндрюсского университета Филлипс О'Брайен, этот пункт открывает путь к возвращению России в международную финансовую систему:

"Любая российская компания или банк, желающие вести бизнес на Западе, теперь могут заявить, что они занимаются сельским хозяйством. Кто будет проверять? Кто будет заботиться? Шлюзы будут открыты".

В то же время, как объясняет Лукас, Америка импортирует более четырех пятых своих удобрений из Канады, что дает Оттаве козырь в борьбе с посягательствами США на ее суверенитет. Так что США заинтересованы в том, чтобы усилить торговлю с Россией.

Еще один пункт эр-риядского соглашения направлен на прекращение атак на энергетическую инфраструктуру. Однако до, во время и после переговоров Россия нанесла сотни разрушительных ударов с беспилотников ночью по гражданским целям в Украине, не вызвав никаких упреков со стороны Вашингтона. В то же время успешные высокоточные удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам и складам, питающим военную машину России, являются ключевым элементом ее борьбы за выживание:

"В то время как Трамп ставит Россию на путь реабилитации, Украина, как ожидается, отдаст две свои самые сильные карты - господство в Черном море и дальние удары по России - и ничего не получит взамен. В преддверии будущих раундов переговоров о более широком прекращении огня это загоняет Украину в угол".

При этом российская позиция предполагает, что условное прекращение огня вступит в силу только после уступок по санкциям. ЕС пока отказался отменить санкции, заявив, что рассмотрит такие шаги только после "безоговорочного вывода" российских войск из Украины.

Однако эта позиция ставит европейцев, как и украинцев, на путь столкновения с Белым домом – "подписать сделку или быть заклейменными как поджигатели войны и сторонники глобального голода", - отмечает журналист.

Конечно, не исключено, что Трамп, видя противодействие Европы, пойдет на попятнуюи возможно, "Путин в конце концов начнет действовать Трампу на нервы". Однако, подчеркивает Лукас, шансы на это невелики – во-первых, из-за настоятельного желания Трампа заключить показное мирное соглашение, во-вторых – из-за презрительного отношения администрации Трампа к Европе. И наконец, в-третьих – из-за баланса сил – поскольку Европа почти полностью зависит от ядерной, военной, охранной и разведывательной поддержки США.

Прекращение огня в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на прекращение огня с Россией, чтобы четко показать миру, что российский диктатор Владимир Путин не желает мира.

Также президент Украины заявлял, что Трамп вполне способен выполнить свое обещание завершить войну в Украине за 24 часа. Для этого он должен сделать лишь один шаг - взять Украину в НАТО.

Издание The Economist писало, что США стремятся достичь прогресса по прекращению огня в Украине в течение первых 100 дней пребывания Дональда Трампа на посту президента.

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