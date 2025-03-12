Вашингтон начал выполнять договоренности.

Соединенные Штаты Америки выполнили обещание, которое дали во время переговоров в Саудовской Аравии, и возобновили военную помощь украинской армии.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса. Он написал, что получил подтверждение восстановления американской помощи в сфере безопасности:

"Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!".

США разблокировали помощь Украине

Как известно, после неудачной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, во время которой они прямо перед журналистами поспорили из-за ненадежности Москвы, Соединенные Штаты Америки остановили поставки оружия в Украину.

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Впоследствии стало известно, что Белый дом также принял решение прекратить обмен разведывательными данными. В Вашингтоне говорили, что могут изменить эти решения, если Киев продемонстрирует стремление к миру.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры украинской и американской сторон, во время которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня на фронте, если РФ сделает то же самое.

США приветствовали это решение и объявили о возобновлении военной помощи и обмена разведданными. Теперь Белый дом ждет, что Москва также согласится временно прекратить огонь.

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