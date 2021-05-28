Уроженец вестфальского Мюнстера Хорст Эшлер, проживающий в Берлине, купил 33333 билета в мюнстерский зоопарк Allwetterzoo Münster, чтобы раздать детям через школы и садики.
Об этом сообщает DW.
Как сообщили немецкие СМИ, пенсионер пообещал своей покойной жене жертвовать их накопления на помощь животным и детям, что сейчас и делает.
Несколько недель назад он также перевел зоопарку 750 тысяч евро - рекордный разовый благотворительный взнос в его истории.
Зоопарки в Германии в данный момент очень нуждаются в пожертвованиях, так как из-за двух локдаунов долгое время не имели доходов от продажи билетов и не получали другую выручку.
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