Пенсионер пообещал своей покойной жене жертвовать их накопления на помощь животным и детям.

Уроженец вестфальского Мюнстера Хорст Эшлер, проживающий в Берлине, купил 33333 билета в мюнстерский зоопарк Allwetterzoo Münster, чтобы раздать детям через школы и садики.

Об этом сообщает DW.

Как сообщили немецкие СМИ, пенсионер пообещал своей покойной жене жертвовать их накопления на помощь животным и детям, что сейчас и делает.

Несколько недель назад он также перевел зоопарку 750 тысяч евро - рекордный разовый благотворительный взнос в его истории.

Зоопарки в Германии в данный момент очень нуждаются в пожертвованиях, так как из-за двух локдаунов долгое время не имели доходов от продажи билетов и не получали другую выручку.

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Автор: Денис Прядко