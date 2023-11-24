Решение было принято из-за поражения на парламентских перегонах.

Народная партия за свободу и демократию (VVD) на данный момент действующего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте не войдет в состав нового Кабинета министров страны. Об этом заяивила Дилан Ешильгоз-Зегериус, которая была лидером списка политсилы на недавних выборах в парламент, информирует нидерландский вещатель NOS.

По ее словам, это решение было принято из-за поражения на парламентских перегонах.

"Большими победителями являются PVV и NSC. После тринадцати лет нам подходит другая роль. Избиратель также сказал: VVD, подвинься. Но мы собираемся сделать возможным правоцентристский кабинет. Мы поддержим конструктивные предложения, поэтому это форма толерантности", - отметила политик.

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Как сказала Ешильгоз-Зегериус, на выборах партия потеряла десять мест в парламенте.

"Это почти треть, и сигнал от избирателя. Но мы не собираемся отворачиваться от всех людей, которые за нас голосовали", - подчеркнула политик.

Парламентские выборы в Нидерландах - последние новости

После практически полного подсчета голосов избирателей на парламентских выборах в Нидерландах была подтверждена победа антиевропейской ультраправой "Партии свободы" (PVV) под руководством Герта Вилдерса, который выступает против передачи оружия Украине и имеет значительный отрыв от конкурентов.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети уже поздравил Герта Вилдерса с победой на выборах. Свой твит глава венгерского правительства дополнил отрывком видео песни группы Scorpions "Wind of Change" ("Ветер перемен").

"Ветры перемен уже здесь! Поздравляем Герта Вилдерса с победой на выборах в Нидерландах!" - написал Орбан.

Впоследствии издание Politico опубликовало материал, в котором назвало победителя выборов в Нидерландах Герта Вилдерса самым ужасным кошмаром ЕС.

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