Свой твит глава венгерского правительства дополнил отрывком видео песни группы Scorpions "Wind of Change" ("Ветер перемен").

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан положительно оценивает победу возглавляемой Гертом Вилдерсом антиевропейской Партии свободы (PVV) на парламентских выборах в Нидерландах. Об этом он сообщил в соцсети Х (Twitter).

Свой твит глава венгерского правительства дополнил отрывком видео песни группы Scorpions "Wind of Change" ("Ветер перемен").

"Ветры перемен уже здесь! Поздравляем Герта Вилдерса с победой на выборах в Нидерландах!" - написал Орбан.

Видео дня

Как известно, после практически полного подсчета голосов избирателей на парламентских выборах в Нидерландах была подтверждена победа антиевропейской ультраправой "Партии свободы" (PVV) под руководством Герта Вилдерса, который выступает против передачи оружия Украине и имеет значительный отрыв от конкурентов.

Отношения Венгрии и Украины - последние новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает ошибкой переговоры о вступлении Украины в ЕС. Об этом глава венгерского правительства заявил на съезде своей партии "Фидес", в очередной раз добавив, что Киев "на расстоянии световых лет от Европейского союза".

В речи Орбан отметил, что в ближайшие месяцы будут продолжаться серьезные политические баталии в Европе по этому вопросу. В последнее время Будапешт активизировал свои угрозы заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Также УНИАН сообщал, что правительство Венгрии начало манипулятивные "консультации" с избирателями по Украине и ЕС. Венгерские власти направляют по почте анкеты, которые в течение ближайшего времени должны получить все зарегистрированные в стране избиратели. До 10 января венгры должны дать свой ответ на 11 вопросов анкеты и вернуть ее по почте на правительственный адрес.

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