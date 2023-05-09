Зеленский в вечернем видеообращении отреагировал на решение французского парламента.

Во вторник, 9 мая 2023 года, парламент Франции своим решением признал частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией.

Согласно сообщению на официальном сайте Национальной ассамблеи Франции, сегодня парламент принял постановление о включении частной военной группы Вагнера в список террористических организаций. В этом документе парламентарии обращаются к правительству страны, "приглашая его дипломатически сотрудничать с Европейским Союзом, чтобы включить частную военную компанию "Вагнер" в список террористических организаций Европейского Союза".

Правительство призывают поддержать инициативы соответствующих международных органов с целью расследования многочисленных злоупотреблений, совершенных группой Вагнера против гражданского населения, в частности в Украине и на африканском континенте; присоединиться на дипломатическом уровне к другим государствам-членам ООН, чтобы они зарегистрировали группу Вагнера как террористическую организацию.

Видео дня

Кроме того, парламент Франции призвал "к еще более эффективной поддержке жертв терроризма, чтобы пострадавшие могли получить справедливость и, в соответствующих случаях, компенсацию".

На это решение в своем вечернем обращении отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Отдельная благодарность – парламенту Франции за сегодняшнее решение о признании террористической российской псевдоприватной группы "Вагнер". Это то, что должно быть принято всем миром: каждое проявление терроризма должно быть уничтожено, а каждый террорист – осужден", – подчеркнул глава государства.

Признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией

14 марта 2023 года сейм Литвы признал частную военную компанию "Вагнер", принадлежащей Евгению Пригожину, террористической организацией. Соответствующее постановление, в котором отмечается, что боевики "Вагнера" представляют угрозу государственной и общественной безопасности, приняли единогласно.

В январе 2023 года похожее решение приняли в Соединенных Штатах Америки. Там ЧВК "Вагнер" признали транснациональной преступной организацией. Тогда сообщалось, что Штаты также планируют ввести санкции против компании Пригожина.

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