Литовские депутаты считают, что "вагнеровцы" представляют угрозу государственной и общественной безопасности.

Сейм Литвы признал русский ЧВК "Вагнера" террористической организацией.

Как сообщает Литовский национальный вещатель LRT, соответствующее постановление депутаты Сейма приняли единогласно. В частности, в документе отмечается, что "вагнеровцы" представляют угрозу государственной и общественной безопасности.

Также в постановлении говорится о том, что с начала вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" систематически совершают "серьезные преступления агрессии – убивают и пытают мирных жителей в Украине, бомбардируют дома и другие гражданские объекты, что является терроризмом".

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Кроме того, литовские депутаты отмечают, что основанная Евгением Пригожиным, бизнесменом, близким к российскому президенту Владимиру Путину, ЧВК находится под санкциями ЕС и США и является теневым инструментом власти России.

В документе также отмечается, что наемники этой ЧВК бесплатно получают от российских властей военную технику, в частности РСЗО "Град", танки и бронетехнику, а также проходят подготовку в службе военной разведки России (ГРУ).

Кроме того, наемники компании помогали России оккупировать и аннексировать Крым в 2014 году, участвовали в боевых действиях на востоке Украины в 2015 году и причастны к криминальной деятельности в Центрально-Африканской Республике, Судане и Мали, а сейчас принимают активное участие в штурмах на Бахмутском направлении.

В постановлении также отмечается необходимость принятия Литвой закона о предотвращении терроризма, который бы устанавливал конкретные критерии для составления списков террористических организаций и критерии для введения санкции против лиц, причастных к их деятельности.

Литва призывает другие страны последовать ее примеру и принять аналогичные решения.

Террористическая деятельность ЧВК "Вагнера" - детали

За данными британской разведки, в Украине воюет до 50 тыс. боевиков ЧВК "Вагнера", которая стала ключевым компонентом в войне России против Украины.

В январе США внесли ЧВК"Вагнера" в перечень международных преступных организаций и ввели санкции против ее руководителей.

В США назревает спор между Конгрессом и администрацией президента Байдена по поводу того, нужно ли внести "группу Вагнера" в список террористических организаций.

В феврале Украина ввела санкции против 164 физических и 85 юридических лиц из РФ за поддержку наемников в войне и против причастных к ЧВК "Вагнер".