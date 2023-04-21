Предлагается рекомендовать СНБО ввести санкции против всех физических и юридических лиц, имеющих отношение к ЧВК "Вагнер" или поддерживающих ее финансово.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о признании частной военной компании "Вагнер"террористической организацией (№9229).

Текст проекта постановления группы депутатов опубликовано на сайте парламента.

Соответствующим проектом постановления предлагается признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией, обратиться к правительствам и парламентам стран мира с тем, чтобы признать "Вагнер" террористической организацией, исходя из характера ее деятельности в Украине.

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Кроме того, предполагается рекомендовать Совету национальной безопасности и обороны Украины ввести санкции против всех физических и юридических лиц, имеющих отношение к ЧВК "Вагнер" или поддерживающих ее финансово или иным образом.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля ВР приняла постановление о признании российской преступной организации, известной под названием "Частная военная компания Вагнера" или "группа Вагнера", международной преступной организацией и осуждении деятельности ее участников (№8397). Также Совет призвал правительства и парламенты государств мира признать ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией.

ЧВК "Вагнер" - террористы

В феврале Украина ввела санкции против 164 физических и 85 юридических лиц из РФ за поддержку наемников в войне и против причастных к ЧВК "Вагнер". Однако террористической организацию тогда не признали.

В январе США внесли ЧВК"Вагнер" в перечень международных преступных организаций и ввели санкции против ее руководителей.

В марте Сейм Литвы признал российскую ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Тем временем СМИ узнали, что правительство Британии намерено присоединится к решению Вашингтона и признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Тогда членство в частной военной компании будет признано уголовным преступлением.

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