За вотум недоверия проголосовали 50 депутатов из 81.

Правительство Черногории во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем получило вотум недоверия и отправлено в отставку.

Об этом сообщает BalkanInsight.com.

Парламент Черногории поддержал вотум недоверия правительству, который выдвинули партия президента Мило Джукановича и младшие члены правящей коалиции.

За вотум недоверия проголосовали 50 депутатов из 81.

Вотум недоверия правительству Черногории:

Правительство Дритана Абазовича было сформировано в апреле и стало самым "коротким" кабинетом в политической истории Черногории.

3 августа Черногория подписала "фундаментальное соглашение" с Сербской православной церковью, после чего и было инициировано голосование за недоверие.

После этого входящие в коалицию Демократическая партия социалистов и Социал-демократическая партия заявили, что документ был подписан "без широкого консенсуса" и призвали к досрочным выборам.

Абазович заявил, что настоящей причиной является обострение его противостояния с Джукановичем. Он также считает, что в падении его правительства заинтересованы организованные преступные группировки, которые финансируют политические группы в интересах продолжения контрабанды сигарет и кокаина.

Предыдущее правительство Черногории во главе с Здравко Кривокапичем получило вотум недоверия 4 февраля этого года после 14 месяцев пребывания у власти.

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