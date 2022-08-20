Правительство Черногории во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем получило вотум недоверия и отправлено в отставку.
Об этом сообщает BalkanInsight.com.
Парламент Черногории поддержал вотум недоверия правительству, который выдвинули партия президента Мило Джукановича и младшие члены правящей коалиции.
За вотум недоверия проголосовали 50 депутатов из 81.
Вотум недоверия правительству Черногории:
Правительство Дритана Абазовича было сформировано в апреле и стало самым "коротким" кабинетом в политической истории Черногории.
3 августа Черногория подписала "фундаментальное соглашение" с Сербской православной церковью, после чего и было инициировано голосование за недоверие.
После этого входящие в коалицию Демократическая партия социалистов и Социал-демократическая партия заявили, что документ был подписан "без широкого консенсуса" и призвали к досрочным выборам.
Абазович заявил, что настоящей причиной является обострение его противостояния с Джукановичем. Он также считает, что в падении его правительства заинтересованы организованные преступные группировки, которые финансируют политические группы в интересах продолжения контрабанды сигарет и кокаина.
Предыдущее правительство Черногории во главе с Здравко Кривокапичем получило вотум недоверия 4 февраля этого года после 14 месяцев пребывания у власти.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Во Франции признали, что ее армия не готова к масштабной войне в Европе - RFI
- Путин планирует лично приехать на саммит G20 на Бали - президент Индонезии
- Политолог жестко "прошелся" по Медведеву и назвал его "моськой" (видео)